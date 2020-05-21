В Москве объяснили принцип работы приложения «Социальный мониторинг»

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В Москве рассказали, что мобильное приложение «Социальный мониторинг» даёт возможность жителям города проходить лечение от коронавирусной инфекции на дому и сообщать о соблюдении режима самоизоляции.
В Москве объяснили принцип работы приложения «Социальный мониторинг»
  • Pixabay

Как передаёт Nation News, зарегистрироваться в приложении «Социальный мониторинг» обязаны все граждане с подтверждённым коронавирусом, которые решили проходить лечение на дому.

При регистрации по номеру телефона система проверит наличие пациента в базе данных, а затем в случайно выбранное время будет направлять запрос о дополнительной фотографии для идентификации пользователя.

Кроме того, приложение будет отслеживать геолокацию, подтверждая, что пациент не нарушает карантин.

Портал мэра и правительства Москвы уточняет, что граждане, у которых отсутствует возможность установки приложения на телефон, получат технику на время лечения.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 и вышла на плато.

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