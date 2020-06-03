От коронавируса в пензенской больнице умерла медсестра

Медсестра Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко скончалась от коронавирусной инфекции COVID-19, осложнённой пневмонией.

Об этом медицинское учреждение сообщило на своей странице в Instagram.

«Произошёл первый случай смерти нашего медицинского сотрудника. После продолжительного лечения умерла Кодилова Инна Геннадьевна — младшая медицинская сестра по уходу за больными приёмного отделения больницы. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложнённая тяжёлой формой пневмонии», — говорится в заявлении.

Уточняется, что 29 июня ей бы исполнился 51 год. У женщины остались муж, а также взрослые дочь и сын.

«Руководство и весь коллектив нашей больницы выражают искренние слова соболезнования семье и родственникам», — отмечается в сообщении.

Ранее лечивший пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 хирург Ступинской клинической больницы Алексей Мартынов умер в Московской области.