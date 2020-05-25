В Подмосковье умер лечивший пациентов с коронавирусом хирург

Лечивший пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 хирург Ступинской клинической больницы Алексей Мартынов умер в Московской области.

«Сегодня ночью на 34-м году жизни скончался хирург Ступинской областной клинической больницы Алексей Мартынов. Вступивший в должность заведующего Михневским отделением для пациентов с внебольничной пневмонией с подозрением на коронавирус, он возглавил группу медиков, 17 апреля принявших первых госпитализированных с возможным COVID-19», — говорится в сообщении на сайте больницы.

Мартынов инфицировался коронавирусной инфекцией, его подключили к аппарату ИВЛ, спасти врача коллегам не удалось.

Ранее сообщалось, что в России за сутки у 8599 человек в 84 регионах подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19. Общее число выявленных случаев в стране достигло 344 481.