В России за сутки подтвердили 8599 случаев коронавируса
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Среди новых выявленных инфицированных коронавирусом 3777 человек (43,9%) не имеют клинических проявлений заболевания.
Накануне инфекцию подтвердили у 9434 человек.
Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадяна выразил мнение, что пик заболеваемости коронавирусом пройден пока только в Московском регионе.
Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.