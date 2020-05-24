В России за сутки подтвердили 8599 случаев коронавируса

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В России за сутки у 8599 человек в 84 регионах подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19. Общее число выявленных случаев в стране достигло 344 481, сообщил оперативный штаб по борьбе и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В России за сутки подтвердили 8599 случаев коронавируса
  • © РИА Новости

Среди новых выявленных инфицированных коронавирусом 3777 человек (43,9%) не имеют клинических проявлений заболевания.

Накануне инфекцию подтвердили у 9434 человек.

Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадяна выразил мнение, что пик заболеваемости коронавирусом пройден пока только в Московском регионе.

Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.

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