В России за сутки подтвердили 8599 случаев коронавируса

В России за сутки у 8599 человек в 84 регионах подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19. Общее число выявленных случаев в стране достигло 344 481, сообщил оперативный штаб по борьбе и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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Среди новых выявленных инфицированных коронавирусом 3777 человек (43,9%) не имеют клинических проявлений заболевания. Накануне инфекцию подтвердили у 9434 человек. Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадяна выразил мнение, что пик заболеваемости коронавирусом пройден пока только в Московском регионе. Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.