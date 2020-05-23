В России за сутки выявили 9434 случая заболевания коронавирусом
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Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Накануне в стране подтвердили 8894 случая заболевания коронавирусом.
22 мая президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом, по оценкам экспертов, в целом стабилизируется.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространение коронавирусной инфекции в России вышло на плато.
Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News назвал меры, которые, по его словам, помогают снизить количество больных коронавирусом.