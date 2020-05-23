В России за сутки выявили 9434 случая заболевания коронавирусом

В России в течение суток зафиксировали 9434 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев достигло 335 882.

Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Накануне в стране подтвердили 8894 случая заболевания коронавирусом.

22 мая президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом, по оценкам экспертов, в целом стабилизируется.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространение коронавирусной инфекции в России вышло на плато.

Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News назвал меры, которые, по его словам, помогают снизить количество больных коронавирусом.