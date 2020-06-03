Космонавт Рязанский дал рекомендации по восстановлению после режима самоизоляции
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Об этом сообщает «Взгляд».
«Из этой ситуации можно выйти гораздо более сильными, чем мы были до. Мы приобретём новые хорошие привычки и начнём радоваться в жизни маленьким приятным вещам, которых не замечали», — сказал Рязанский в ходе вебинара «Преодоление ограничения активности».
Мероприятие было организовано по инициативе Департамента здравоохранения Москвы и научно-практического Центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины.
Тем, кто вынужден проводить много времени в квартире, Рязанский советует регулярно заниматься спортом.
«Это на самом деле должно войти в привычку, даже когда пандемия закончится. Вы увидите, как на глазах становитесь эффективнее, энергичнее, позитивнее», — отметил он.
Космонавт также напомнил о важности распорядка дня. Кроме того, он призвал не стесняться и звонить родным и друзьям.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с kp.ru дал рекомендации по поддержанию иммунитета во время выхода из режима самоизоляции.