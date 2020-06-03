Космонавт Рязанский дал рекомендации по восстановлению после режима самоизоляции

Лётчик-космонавт, Герой России Сергей Рязанский дал рекомендации по восстановлению после режима самоизоляции.

Об этом сообщает «Взгляд».

«Из этой ситуации можно выйти гораздо более сильными, чем мы были до. Мы приобретём новые хорошие привычки и начнём радоваться в жизни маленьким приятным вещам, которых не замечали», — сказал Рязанский в ходе вебинара «Преодоление ограничения активности».

Мероприятие было организовано по инициативе Департамента здравоохранения Москвы и научно-практического Центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины.

Тем, кто вынужден проводить много времени в квартире, Рязанский советует регулярно заниматься спортом.

«Это на самом деле должно войти в привычку, даже когда пандемия закончится. Вы увидите, как на глазах становитесь эффективнее, энергичнее, позитивнее», — отметил он.

Космонавт также напомнил о важности распорядка дня. Кроме того, он призвал не стесняться и звонить родным и друзьям.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с kp.ru дал рекомендации по поддержанию иммунитета во время выхода из режима самоизоляции.