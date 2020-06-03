В Петербурге рассказали о подготовке к проведению ЕГЭ

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Директор ГБОУ №341 Невского района Санкт-Петербурга Марина Юркевич рассказала о подготовке к проведению Единого государственного экзамена.
В Петербурге рассказали о подготовке к проведению ЕГЭ
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«Через школьные сайты и классных руководителей доводят до сведения родителей и выпускников 11-х классов данные обо всех дополнительных возможностях подготовки к основным и экзаменам по выбору», — цитирует её «ПолитЭксперт».

Как отметила Юркевич, дети посещают онлайн-курсы, смотрят телепередачи, принимают участие в интернет-конференциях, которые углубляют и расширяют знания по необходимым им предметам.

Ранее доктор психологических наук, декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович в беседе с НСН рассказала, как поддержать детей во время карантина.

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