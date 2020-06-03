В ОНФ оценили проведение ЕГЭ в 2020 году

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Член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Константин Тхостов, директор лицея №369, оценил проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.
В ОНФ оценили проведение ЕГЭ в 2020 году
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«ЕГЭ в этом году, как никогда ранее, полностью выполняет свою основную функцию — вступительного экзамена в высшие учебные заведения», — цитирует его «ПолитЭксперт».

Тхостов считает весьма положительным опыт разведения самого массового экзамена — по русскому языку — на два потоковых дня. По его мнению, это позволит минимизировать риски распространения COVID-19.

«Я уверен, что опыт этого года может быть повсеместно использован в дальнейшем», — добавил эксперт.

Ранее доктор психологических наук Любовь Григорович, декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа, в беседе с НСН рассказала, как поддержать детей во время карантина.

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