Глава Росприроднадзора вылетела на место ЧП в Норильске
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу аграрного комитета Совета Федерации Алексея Майорова.
«Комитет отслеживает ситуацию с разливом дизельного топлива из-за аварии на ТЭЦ в Норильске. На место ЧП в Красноярский край вылетела глава Росприроднадзора Светлана Радионова», — отметил сенатор.
Ранее Радионова оценила ситуацию в Норильске.
1 июня сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации введён в Норильске после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.