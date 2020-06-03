Глава Росприроднадзора вылетела на место ЧП в Норильске

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова вылетела в Красноярский край на место ЧП с разливом топлива в Норильске.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу аграрного комитета Совета Федерации Алексея Майорова.

«Комитет отслеживает ситуацию с разливом дизельного топлива из-за аварии на ТЭЦ в Норильске. На место ЧП в Красноярский край вылетела глава Росприроднадзора Светлана Радионова», — отметил сенатор.

Ранее Радионова оценила ситуацию в Норильске.

1 июня сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации введён в Норильске после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.