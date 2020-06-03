В Росприроднадзоре оценили ситуацию в Норильске

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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова оценила ситуацию в Норильске.
В Росприроднадзоре оценили ситуацию в Норильске
  • © Администрация города Норильска
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В беседе с газетой «Известия» она отметила, что ведомство пока не участвует в расследовании ЧП.

«Идёт мобилизация всех сил. Компания работает над сбором того топлива, которое пролилось на водные объекты», — заявила Радионова.

По её словам, на подсчёт ущерба и вреда для компании потребуется длительное время.

Как уточнила Радионова, первичные пробы уже сделаны, однако они не позволяют ничего утверждать, поскольку концентрация сразу после ЧП и позже существенно различается.

«На сегодняшний момент превышение многократное, но никто его не отрицает», — добавила она.

Ранее сообщалось, что три уголовных дела возбудили в связи с разливом топлива в Норильске.

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