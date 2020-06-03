В Роскачестве предупредили о токсинах в овощах и фруктах

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Эксперты Роскачества напомнили потребителям о токсинах, которые могут содержаться в овощах и фруктах.
В Роскачестве предупредили о токсинах в овощах и фруктах
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.

В частности, в картофеле с «зелёными бочками» есть соланин, употребление которого может вызвать сильное отравление. При обычной варке или жарке остаётся его некоторое количество, поэтому клубень с такими образованиями лучше выбросить.

Соланин также содержится в стеблях и листьях томата и в его зелёных плодах.

По словам экспертов, в косточках от вишни и абрикоса есть амигдалин, а употребление в пищу большого количества редьки может вызвать боль в области печени или головокружение из-за гликозида.

Семена яблок и недозревшие плоды чёрной бузины содержат синильную кислоту.

Токсины нужны растениям для того, чтобы они успели достичь спелости и чтобы их не поедали раньше времени насекомые или другие паразиты.

Ранее, как сообщало ФАН, Роскачество рассказало о проверке воды из-под крана.

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