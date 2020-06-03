Ночную репетицию парада Победы в Москве перенесли на 14 июня

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Ночная репетиция парада Победы в Москве перенесена с 4-го на 14 июня, сообщает Центр организации дорожного движения.
Ночную репетицию парада Победы в Москве перенесли на 14 июня
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«В связи с репетицией парада Победы будет ограничено движение в центральной части города», — уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что в параде Победы в Москве, который пройдёт 24 июня, примут участие 75 сербских солдат и офицеров.

Временно исполняющий обязанности главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Виктор Афзалов также рассказал подробности воздушной части парада Победы в Москве.

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