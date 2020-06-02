В ВКС рассказали детали воздушной части парада Победы в Москве

Временно исполняющий обязанности главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Виктор Афзалов рассказал детали воздушной части парада Победы в Москве, запланированного на 24 июня.

«Пролёт парадного строя авиации спланирован 16 группами», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, всего в параде примут участие 75 воздушных судов. Также к параду будут привлечены 37 резервных летательных аппаратов.

Продолжительность пролёта составит пять минут.

Он отметил, что в воздушной части парада будут задействованы, в частности, самолёты А-50, Ил-76, Ту-95, а также вертолёты Ми-35, Ка-52 и так далее.

Ранее в Минобороны рассказали, сколько продлится парад Победы в Москве.