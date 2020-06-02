В ВКС рассказали детали воздушной части парада Победы в Москве
- РИА Новости
«Пролёт парадного строя авиации спланирован 16 группами», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, всего в параде примут участие 75 воздушных судов. Также к параду будут привлечены 37 резервных летательных аппаратов.
Продолжительность пролёта составит пять минут.
Он отметил, что в воздушной части парада будут задействованы, в частности, самолёты А-50, Ил-76, Ту-95, а также вертолёты Ми-35, Ка-52 и так далее.
Ранее в Минобороны рассказали, сколько продлится парад Победы в Москве.