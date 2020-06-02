В ВКС рассказали детали воздушной части парада Победы в Москве

Короткая ссылка
Временно исполняющий обязанности главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Виктор Афзалов рассказал детали воздушной части парада Победы в Москве, запланированного на 24 июня.
В ВКС рассказали детали воздушной части парада Победы в Москве
  • РИА Новости

«Пролёт парадного строя авиации спланирован 16 группами», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, всего в параде примут участие 75 воздушных судов. Также к параду будут привлечены 37 резервных летательных аппаратов.

Продолжительность пролёта составит пять минут.

Он отметил, что в воздушной части парада будут задействованы, в частности, самолёты А-50, Ил-76, Ту-95, а также вертолёты Ми-35, Ка-52 и так далее.

Ранее в Минобороны рассказали, сколько продлится парад Победы в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить