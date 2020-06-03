Коронавирусный индекс в России снизился на 0,2 пункта за неделю

Коронавирусный индекс (Covindex) в России снизился на 0,2 пункта за неделю и составил 84,1 пункта.

Об этом сообщает РИА Новости.

Больше всего средний чек вырос при покупке антисептиков (на 7,9%, до 490 рублей).

Затем идут перчатки (на 5,1%, до 104 рублей), кусковое мыло (на 1,5%, до 69 рублей) и гречка (на 1,2%, до 83 рублей).

По туалетной бумаге показатель не изменился (54 рубля), а по лимонам и медицинским маскам сократился — на 11,4% (до 70 рублей) и на 5,5% (до 172 рублей) соответственно.

«Средний чек такого набора за неделю 25—31 мая составил 1042 рубля, в то время как неделей ранее был 1018 рублей. Рост среднего чека за неделю составил 2,4% (на 24 рубля). При этом среднее снижение объёмов продаж за неделю — 6%», — заявили аналитики «Платформы ОФД».

Covindex отражает изменение картины потребления семи товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии. За неделю с 11 по 17 мая он снизился на 3,8 пункта и составил 85,3 пункта.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что за последние сутки коронавирус в России выявлен у 8536 человек.