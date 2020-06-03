Мантуров рассказал о преимуществах России перед другими странами

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Россия имеет четыре конкурентных преимущества перед зарубежными странами. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Мантуров рассказал о преимуществах России перед другими странами
  • globallookpress.com

«У нас есть национальный дух — он заключается в том, что, если есть вызов, мы быстро собираемся и эффективно выполняем поставленные задачи. Это объективно, это, думаю, все смогли заметить и сделать соответствующие выводы», — приводит РИА Новости его слова.

Второе преимущество, по словам министра, состоит в высоком развитии фундаментальной и прикладной науки, которые позволяют реализовывать в России самые технологически сложные задачи.

«У нас дешевле и электричество, и углеводороды, а это основа, например, для реализации тех или иных проектов по переработке углеводородов, если говорить о химическом комплексе», — называет Мантуров третье преимущество.

Четвёртым пунктом министр отметил высокую подготовку российских специалистов. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская национальная идея заключается в патриотизме как служении развитию страны.

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