В МВД попросили установить надзор за Варварой Карауловой

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Правоохранительные органы обратились в суд с просьбой установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осуждённой за попытку вступить в террористическую группировку «Исламское государство»*.
В МВД попросили установить надзор за Варварой Карауловой
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Позвонила инспектор из отдела и сообщила, что рассмотрение иска назначено на 4 июня 2020,» — приводит РИА Новости слова её адвоката Сергея Бадамшина.

Он уточнил, что иск подан в Кунцевский суд Москвы. С его требованиями адвокат не ознакомился.

Варвару Караулову арестовали в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ.

В декабре следующего года её приговорили к 4,5 года колонии.

16 апреля 2019 года суд принял решение освободить Караулову по УДО.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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