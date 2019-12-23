Пытавшаяся примкнуть к ИГ Варвара Караулова рассказала о своей мечте

Варвара Караулова, отсидевшая в колонии за попытку примкнуть к «Исламскому государству»*, рассказала о своей мечте.

«Мечтаю прожить жизнь так, чтобы от меня была какая-то польза миру. Не просто устроиться на работу, завести семью, купить квартиру, машину — обрести такие вот привычные блага. Хочется помогать людям и животным, делая мир хотя бы немного добрее», — сказала Караулова.

По её словам, после произошедшего она многое переосмыслила, осознала важность семьи, взаимоотношений с родными, готовыми поддержать в любой ситуации.

«С другой стороны, я поняла, что нужно оставаться самим собой, нельзя переступать через свои принципы ради других людей, как бы хорошо ты к ним ни относился», — отметила она.

Варвару Караулову арестовали в октябре 2015 года за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство».

В декабре следующего года её приговорили к 4,5 года колонии.

16 апреля 2019 года суд принял решение освободить Караулову по УДО.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.