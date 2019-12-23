«Представляюсь и напряжённо жду, какая будет реакция»: Варвара Караулова — о жизни после тюрьмы

Спустя более чем полгода после освобождения из колонии отсидевшая за попытку примкнуть к «Исламскому государству»* Варвара Караулова, по её собственным словам, не смогла полностью вернуться к нормальной жизни. В интервью RT бывшая студентка философского факультета МГУ рассказала, что из-за резонанса вокруг уголовного дела ей сложно знакомиться с новыми людьми. Она призналась, что до сих пор не понимает, как террористам из ИГ удалось завербовать её в соцсетях. Оказавшись на свободе по УДО, Караулова ходит в православную церковь, учит корейский язык и мечтает стать правозащитником.

Жизнь после тюрьмы

— Прошло более полугода после твоего освобождения из колонии. Чем ты сейчас занимаешься?

— В тюрьме я начала учиться заочно на юридическом факультете и сейчас продолжаю получать образование ещё и в области менеджмента. Параллельно с этим я работаю. Кроме того, пытаюсь заниматься правозащитной деятельностью — помогаю людям в Центре содействия международной защите. Хочется более активно заниматься волонтёрской работой, но пока не хватает времени.

— Кем работаешь?

— Я менеджер. Мне не очень по душе эта работа. В перспективе я бы хотела стать адвокатом.

— Мешают ли тебе ограничения, связанные с условно-досрочным освобождением?

— Нет, я только должна отмечаться раз в месяц у инспектора — это основная обязанность. Я даже могу ездить в другие города, уведомляя своего инспектора для его спокойствия. Кроме того, мне нельзя допускать административных нарушений и, разумеется, уголовных преступлений.

— Смогла после выхода на свободу адаптироваться к нормальной жизни?

— Пока не совсем. Например, до сих пор есть сложности с общением.

Когда я представляюсь как Варя Караулова, то всегда напряжённо жду, какая будет реакция.

Я же понимаю, что моё имя долго было на слуху, и заранее очень сложно понять, что человек обо мне думает.

— Ты поддерживаешь отношения со старыми друзьями или кто-то отвернулся от тебя?

— Есть несколько человек, которые меня поддерживали на протяжении всего времени, и с ними я стараюсь поддерживать связь. Со всеми остальными возобновлять общение специально я не пыталась. Если человек сам как-то проявит инициативу, то, конечно, я отталкивать его не буду. В основном сейчас я общаюсь с семьёй.

Соцсети — это не зло

— Экстремисты вербовали тебя в интернете. Какое у тебя сейчас отношение к соцсетям?

— Теперь я не пользуюсь ими. Не потому, что у меня какое-то табу, а просто не вижу необходимости. Думаю, правда, завести страницу на Facebook, просто потому что там много информации о каких-то событиях и людях, с которыми я общаюсь.

Сами по себе социальные сети — это не зло. Вопрос в том, как и для чего их использовать. Детям и подросткам нужно объяснять, чем опасно общение с незнакомцами в сети, рассказывать, что не все вокруг могут желать им добра.

— Ты и правда думаешь, что детям можно объяснить, как сидеть в интернете?

— Главное — всегда говорить с детьми на равных. Ребёнка, даже маленького, никогда нельзя просто поучать — нужно объяснять, почему нельзя делать те или иные вещи. Это касается и социальных сетей. Если родители вместе с сыном или с дочкой заводят страницу во «ВКонтакте», всё объясняют, то у ребёнка автоматически появляется доверие к ним, в том числе в вопросах поведения в социальной сети. Тогда, если ребёнку напишет какой-то незнакомый и подозрительный человек, возможно, он скажет об этом родителям. Конечно, легко говорить о важности создания доверительной обстановки. Однако в реальности это не так просто. Тургенев поднимал вопрос отцов и детей, но спустя столько времени мы тоже по большому счёту не можем на него ответить.

— Ты анализировала приёмы, с помощью которых тебя вербовали? Поняла, как это вообще происходит?

— На самом деле, мне хотелось бы поработать над этим с психологом. До сих пор мне достаточно сложно понять, каким образом это всё произошло.

Варвара Караулова рассказала RT о жизни после тюрьмы

Сделать мир добрее

— Уже находясь в тюрьме, ты приняла православие. Говорила, что у тебя даже появился свой духовник…

— Да, у меня есть духовник, с которым я стараюсь как можно чаще общаться. Я регулярно хожу в церковь. Более того, помогаю в организации служб для семей, чьи дети живут в хосписах: помогаю на стол накрыть, убраться. Мне особенно нравится в нашей церкви то, что там с пониманием относятся к этим особенным детям, которые могут бегать, шуметь.

Здорово, что церковь открыта для каждого. Хотелось бы, конечно, чтобы так было везде.

Но, к сожалению, не все люди с пониманием могут относиться к физическим особенностям других людей. Это происходит не только из-за нетолерантности, но и из-за невежества. Например, люди боятся заразиться ВИЧ через рукопожатие.

— Чем ещё занимаешься в свободное время?

— Его не очень много. Хожу на фитнес — очень соскучилась по спорту за то время, что была в заключении. Ещё я пытаюсь учить испанский и корейский.

— Напомни, сколько языков ты уже знаешь?

— Английский и французский, хуже — немецкий. Ещё немного знаю иврит.

— Путешествуешь?

— Летом ездила в Вологду по приглашению уполномоченного по правам человека Вологодской области Олега Анатольевича Димони, который помогал моей маме и очень поддерживал меня. Я же отбывала там заключение, но про сам город ничего не знала. Это удивительное место, очень необычное.

— Что именно тебе понравилось там?

— Монастыри. Например, в Ферапонтовом находится последняя фреска Дионисия, а в Кирилло-Белозерском — самые большие крепостные стены в Европе.

— Как у тебя с личной жизнью?

— У меня есть молодой человек. Честно говоря, мне неловко подробно об этом рассказывать.

— Какие выводы ты сделала из всей этой жуткой ситуации, в которой оказалась?

— За прошедшее время я многое переосмыслила, выплакав много слёз.

Я осознала, насколько важны семья и взаимоотношения с родными. Поняла, что это люди, которые поддержат тебя в любой ситуации и ради которых ты тоже должен быть готов что-то делать. С другой стороны, я поняла, что нужно оставаться самим собой, нельзя переступать через свои принципы ради других людей, как бы хорошо ты к ним не относился.

— О чём мечтаешь?

— Мечтаю прожить жизнь так, чтобы от меня была какая-то польза миру. Не просто устроиться на работу, завести семью, купить квартиру, машину — обрести такие вот привычные блага. Хочется помогать людям и животным, делая мир хотя бы немного добрее.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.