У сервиса с графиком отключения горячей воды в Москве произошёл сбой

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В работе сервиса ПАО «МОЭК», в котором можно узнать сроки отключения горячей воды в Москве, произошёл сбой. Запущен дополнительный ресурс.
У сервиса с графиком отключения горячей воды в Москве произошёл сбой
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

При попытке зайти на ресурс появляется сообщение об ошибке. Факт сбоя РБК подтвердили в ПАО «МОЭК», отметив, что «МОЭК ведёт работы для восстановления сайта».

На сайте компании говорится, что в связи с затруднением с доступом был открыт дополнительный сервис.

«На интернет-сайте «МОЭК Онлайн» вследствие большого количества единовременных обращений наблюдаются временные затруднения с доступом. ПАО «МОЭК» в связи с этим дополнительно развернуло аналогичный сервис на сайте www.moek.ru», — говорится в сообщении.

В настоящее время на главной странице сайта доступен раздел «Узнать об изменениях в графиках подачи горячей воды».

Ранее стало известно о запуске информационного сервиса, на котором размещён график отключения горячей воды в Москве.

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