У сервиса с графиком отключения горячей воды в Москве произошёл сбой
- АГН «Москва»
- © Александр Авилов
При попытке зайти на ресурс появляется сообщение об ошибке. Факт сбоя РБК подтвердили в ПАО «МОЭК», отметив, что «МОЭК ведёт работы для восстановления сайта».
На сайте компании говорится, что в связи с затруднением с доступом был открыт дополнительный сервис.
«На интернет-сайте «МОЭК Онлайн» вследствие большого количества единовременных обращений наблюдаются временные затруднения с доступом. ПАО «МОЭК» в связи с этим дополнительно развернуло аналогичный сервис на сайте www.moek.ru», — говорится в сообщении.
В настоящее время на главной странице сайта доступен раздел «Узнать об изменениях в графиках подачи горячей воды».
Ранее стало известно о запуске информационного сервиса, на котором размещён график отключения горячей воды в Москве.