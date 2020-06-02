В Москве появился сервис с графиком отключения горячей воды

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В Москве начал работать информационный сервис, на котором размещён график отключения горячей воды. Об этом сообщили в Московской объединённой энергетической компании.
В Москве появился сервис с графиком отключения горячей воды
  • Pixabay

Чтобы узнать дату и сроки работ, нужно написать название улицы и номер дома в поисковой строке, которая размещена на главной странице сайта компании. После этого будет предоставлена информация о датах начала и завершения отключения воды.

Если пользователь не может найти свой адрес с помощью сервиса, это означает, что горячее водоснабжение и отопление дома осуществляет другая организация.

Ранее сообщалось, что власти Москвы до июля не будут отключать горячую воду в домах.

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