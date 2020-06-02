Министр здравоохранения Северной Осетии вылечился от коронавируса

Министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев выздоровел после коронавирусной инфекции и вернулся к работе, сообщили в ведомстве.

РИА Новости

«Тамерлан Гогичаев вернулся к работе после болезни», — приводит сообщение РИА Новости. О болезни главы Минздрава Северной Осетии сообщалось 21 мая. Власти Северной Осетии приняли решение о продлении режима самоизоляции до 14 июня.