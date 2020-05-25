У главы Минздрава Красноярского края выявили коронавирус
- ©пресс-служба Правительства Красноярского края
«У меня подтвердился диагноз новой коронавирусной инфекции. Заболевание протекает в лёгкой форме, чувствую я себя хорошо», — приводит его слова в ходе видеообращения ТАСС.
Немик уточнил, что проходит амбулаторное лечение на дому.
При этом, по его словам, Минздрав продолжает работу в штатном режиме, хотя часть сотрудников переведена на удалённый доступ.
Ранее стало известно, что глава Минздрава Северной Осетии Тамерлан Гогичаев заболел коронавирусом.