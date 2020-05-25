У главы Минздрава Красноярского края выявили коронавирус

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Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик сообщил, что у него подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19.
У главы Минздрава Красноярского края выявили коронавирус
  • ©пресс-служба Правительства Красноярского края

«У меня подтвердился диагноз новой коронавирусной инфекции. Заболевание протекает в лёгкой форме, чувствую я себя хорошо», — приводит его слова в ходе видеообращения ТАСС.

Немик уточнил, что проходит амбулаторное лечение на дому.

При этом, по его словам, Минздрав продолжает работу в штатном режиме, хотя часть сотрудников переведена на удалённый доступ.

Ранее стало известно, что глава Минздрава Северной Осетии Тамерлан Гогичаев заболел коронавирусом.

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