У главы Минздрава Красноярского края выявили коронавирус

Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик сообщил, что у него подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19.

«У меня подтвердился диагноз новой коронавирусной инфекции. Заболевание протекает в лёгкой форме, чувствую я себя хорошо», — приводит его слова в ходе видеообращения ТАСС.

Немик уточнил, что проходит амбулаторное лечение на дому.

При этом, по его словам, Минздрав продолжает работу в штатном режиме, хотя часть сотрудников переведена на удалённый доступ.

Ранее стало известно, что глава Минздрава Северной Осетии Тамерлан Гогичаев заболел коронавирусом.