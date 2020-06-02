Последний звонок в школах Адыгеи пройдёт 5 июня

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Последний звонок в школах Адыгеи состоится 5 июня. Он впервые пройдёт дистанционно.
Последний звонок в школах Адыгеи пройдёт 5 июня
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на республиканское Министерство образования и науки.

Видеообращения подготовят заранее. К детям обратятся глава региона Мурат Кумпилов и министр образования и науки Анзаур Керашев.

«Несмотря на необычный формат, основные составляющие праздника остаются неизменными. Будет поздравление выпускникам от первоклассников и родителей. Для всех прозвенит последний звонок и состоится выпускной вальс», — заявили организаторы мероприятия.

Ранее президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный в беседе с НСН оценил значение последних звонков для школьников.

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