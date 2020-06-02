Последний звонок в школах Адыгеи пройдёт 5 июня
- РИА Новости
Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на республиканское Министерство образования и науки.
Видеообращения подготовят заранее. К детям обратятся глава региона Мурат Кумпилов и министр образования и науки Анзаур Керашев.
«Несмотря на необычный формат, основные составляющие праздника остаются неизменными. Будет поздравление выпускникам от первоклассников и родителей. Для всех прозвенит последний звонок и состоится выпускной вальс», — заявили организаторы мероприятия.
Ранее президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный в беседе с НСН оценил значение последних звонков для школьников.