Последний звонок в школах Адыгеи пройдёт 5 июня

Последний звонок в школах Адыгеи состоится 5 июня. Он впервые пройдёт дистанционно.

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на республиканское Министерство образования и науки.

Видеообращения подготовят заранее. К детям обратятся глава региона Мурат Кумпилов и министр образования и науки Анзаур Керашев.

«Несмотря на необычный формат, основные составляющие праздника остаются неизменными. Будет поздравление выпускникам от первоклассников и родителей. Для всех прозвенит последний звонок и состоится выпускной вальс», — заявили организаторы мероприятия.

Ранее президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный в беседе с НСН оценил значение последних звонков для школьников.