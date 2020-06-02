В Москве задействовали лишь 50% созданных из-за коронавируса мощностей

В Москве было задействовано только 50% из всех медицинских мощностей, которые власти создали для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

В ходе онлайн-саммита мэров городов мира «Вместе мы выстоим. Города против COVID-19» Собянин рассказал об опыте столицы по борьбе с коронавирусом.

«Благодаря достаточно жёстким принятым санитарным мерам нам удалось почти на месяц отсрочить пиковые значения заболеваний по сравнению со многими городами. Нам это дало огромную возможность изучить опыт и проблемы, вызовы, с которыми столкнулись европейские, китайские, американские города, от Ухани до Нью-Йорка», — цитирует мэра столицы РИА Новости.

По его словам, в Москве сформировали крупнейшую в мире госпитальную систему из почти 40 тыс. постоянных и временных коечных мест, также была создана амбулаторная сеть из 40 ковидных центров, оснащённых современным оборудованием для диагностики коронавируса.

Кроме того, в городе организовали мощную систему тестирования, которая позволяет в течение суток выполнять до 58 тыс. ПЦР-тестов и ИФА-диагностик.

«В результате те мощности, которые мы создали в Москве, на 50% были не задействованы. Сложилась ситуация, в которой мы миновали самый плохой сценарий развития событий», — заключил Собянин.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в городе удалось избежать развития ситуации с коронавирусом по итальянскому сценарию.

Собянин также отмечал, что в столице прогнозировался «огромный пик» заболеваемости и госпитализаций из-за COVID-19, но «ужасный прогноз» не сбылся.