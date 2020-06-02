Вирусолог оценил эффективность ношения шарфа вместо медицинской маски

Доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетёсов оценил эффективность ношения шарфа вместо медицинской маски.

«Чем маска отличается от шарфа? Первое: у маски есть ярко различимые стороны — лицевая и внутренняя. Её, как правило, люди не перепутают, надевая многократно даже одноразовую маску. Если они её перепутают — это очень плохо, это означает, что они будут вдыхать именно то, что отфильтровалось», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, с шарфом ситуация принципиально другая, от него больше вреда, чем пользы.

Как отметил Нетёсов, никто не проверял, что шарфы, свитера или кофты задерживают, а что нет.

Ранее главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.