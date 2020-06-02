В России создают вакцину от COVID-19 в виде кисломолочного продукта
- Reuters
По его словам, такой препарат создают учёные Института экспериментальной медицины.
Речь идёт о типе мукозальных вакцин, которые вводятся в организм через рот, в виде аэрозолей или чуть более крупных капель.
«Данная вакцина может вводиться в виде кисломолочного продукта», — сообщил Чехонин.
В настоящее время эта вакцина проходит стадию доклинических испытаний.
Как отмечается, подобная вакцина воздействует на шиповидный белок, с помощью которого SARS-CoV-2 заражает клетки.
Ранее в правительстве сообщили, что массовая вакцинация от COVID-19 в России может начаться осенью.
Как заявляли в научном центре «Вектор», специалисты ведут работу над вакциной, которую можно будет закапать в нос.