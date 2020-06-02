Автоэксперт предложил отказаться от кода регионов в номерах машин

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин предложил отказаться от кода регионов в номерах машин.

«Я вообще думаю, что стоит прийти к системе федеральных номеров и отказаться от региональной привязки. Учитывая, что у нас всё-таки единая система правил дорожного движения, единый автотранспорт, никакой необходимости регистрировать автомобиль по субъекту федерации нет», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, налог на транспортное средство платится по месту регистрации собственника, а не автомобиля.

Как считает Похмелкин, если полностью отказаться от кода региона, то, например, появится больше знаков, которые можно использовать для единых федеральных номеров.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел России утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств: будет расширен перечень цифр, с которых может начинаться трёхзначный автомобильный код региона.

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor предложил ввести бесплатное государственное каско.