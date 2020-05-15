Автоэксперт предложил ввести бесплатное государственное каско

Автоэксперт Дмитрий Попов предложил ввести бесплатное государственное каско.

«Было бы здорово, если бы при покупке российского автомобиля по автокредиту государство взяло на себя нагрузку на каско. Также было бы не худо, если бы страна обзавелась своей собственной государственной страховой программой», — сказал он в беседе с Inforeactor.

Как считает Попов, необходимо создать льготные условия кредитования. Кроме того, отметил он, важно продолжать продление программы трейд-ин на покупку машин российского производства.

Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал принятие закона об индивидуализации тарифов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).