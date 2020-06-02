На въезде в Севастополь за сутки сделали более 200 тестов на коронавирус

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Более 200 тестов на коронавирус сделали на трёх пунктах контроля въезжающего в Севастополь транспорта после введения пунктов забора анализов.
На въезде в Севастополь за сутки сделали более 200 тестов на коронавирус
  • РИА Новости

«За 1 июня на пунктах пропуска на въезде в Севастополь сделано 206 тестов», — приводит сообщение правительства города «Новый Севастополь».

Экспресс-тестирование было введено на въезде в регион для людей, у которых нет севастопольской прописки и пропусков для работы в Севастополе.

После проведения теста такие люди должны находиться на самоизоляции до получения результата анализа.

1 июня на въезде в Севастополь организовали три пункта экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию.

Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.

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