На въезде в Севастополь организовано три пункта тестирования на COVID-19

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На въезде в Севастополь организовано три пункта экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19.
На въезде в Севастополь организовано три пункта тестирования на COVID-19
  • РИА Новости

«Нами организовано три пункта забора анализов. Напомню, это мыс Сарыч, село Верхнесадовое и село Угловое», — цитирует «Новый Севастополь» директора Департамента здравоохранения Сергея Шеховцова.

Шеховцов уточнил, что в данных пунктах работают по два сотрудника медицинского штаба.

Тестирование предлагается пройти въезжающим в регион людям, после чего они должны сутки находиться на самоизоляции до получения результатов анализа.

Ранее власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.

22 мая агентство «Крыминформ» сообщало, что под медицинским наблюдением в Крыму находятся 2017 человек.

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