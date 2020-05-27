Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере

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Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере
  • РИА Новости

«По нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус, как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион», — написал Аксёнов в Facebook.

Власти Крыма также просят отменить норму, которая обязывает в случае выявления человека с COVID-19 «превращать объект размещения в обсерватор».

«Но, конечно, при этом обязательными условиями остаются неукоснительное соблюдение всех необходимых санитарных норм, госпитализация больных и так далее», — подчеркнул он.

По его словам, ещё один важный вопрос связан с работой пляжей, пользователи которых, согласно требованиям Роспотребнадзора, «должны отвечать за соблюдение социальной дистанции».

«Мы прекрасно понимаем, что выполнить это обязательство никто не сможет, и просим исключить данное требование к санаторно-курортным учреждениям», — добавил он.

Как отметил Аксёнов, в Крыму в настоящее время ожидают решения федерального центра.

Ранее в Севастополе заявляли, что планируют внедрить въездное тестирование на коронавирусную инфекцию для туристов.

Как отмечал Аксёнов, жителей других регионов России, приезжающих в Крым без конкретной цели, будут помещать в обсерваторы за свой счёт.

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