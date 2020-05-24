В Севастополе планируют тестировать туристов на коронавирус

Севастополь планирует внедрить въездное тестирование на коронавирусную инфекцию для туристов, заявил врио главы города Михаил Развожаев.

По словам Развожаева, он не видит другого способа контроля за ситуацией, кроме системы въездного тестирования. Он отметил, что власти «сейчас над этим работают».

«Очевидно, что те, кто планирует приехать, должны понимать, что они понесут дополнительные расходы на въездное тестирование, потому что за бюджетный счёт мы такого массового тестирования организовать не сможем», — приводит его слова РИА Новости.

Развожаев добавил, что курортный сезон в городе точно не начнётся с 1 июня.

«К середине июня, к 15-му числу, мы будем готовиться», — сказал он.

При этом туристов летом планируют принимать «в ограниченных условиях с особой работой пляжей, музеев».

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что жителей других регионов России, приезжающих на полуостров без конкретной цели, будут помещать в обсерваторы за свой счёт.