Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в российской армии

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Вооружённых силах России к настоящему времени зафиксировано 6,5 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, более 4,3 тыс. человек уже выздоровели.

Об этом он заявил в ходе тематического селекторного совещания.

По его словам, с 9 мая число выздоровевших ежедневно превышает число заболевших.

«Всего с начала марта в вооружённых силах были инфицированы 6,5 тыс. человек, более 4300 из них уже выписаны», — цитирует РИА Новости Шойгу.

При этом он отметил, что вспышек коронавируса в воинских частях удалось избежать благодаря своевременной реализации комплекса мер и системному круглосуточному контролю оперативного штаба за их выполнением.

Шойгу добавил, что весь личный состав регулярно тестируют на COVID-19.

Ранее Минобороны России отобрало добровольцев для испытания вакцины от коронавируса.