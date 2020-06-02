Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в российской армии
- РИА Новости
Об этом он заявил в ходе тематического селекторного совещания.
По его словам, с 9 мая число выздоровевших ежедневно превышает число заболевших.
«Всего с начала марта в вооружённых силах были инфицированы 6,5 тыс. человек, более 4300 из них уже выписаны», — цитирует РИА Новости Шойгу.
При этом он отметил, что вспышек коронавируса в воинских частях удалось избежать благодаря своевременной реализации комплекса мер и системному круглосуточному контролю оперативного штаба за их выполнением.
Шойгу добавил, что весь личный состав регулярно тестируют на COVID-19.
Ранее Минобороны России отобрало добровольцев для испытания вакцины от коронавируса.