Мурашко рассказал о выпущенных за два месяца тестах на коронавирус

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что за два месяца в России было выпущено почти 30 тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции.

Как передаёт РИА Новости, об этом он сказал во время онлайн-конгресса.

«Мы буквально за два месяца выпустили, начиная от разработки тест-системы до постановки её на промышленное производство и обеспечение лабораторными анализами непосредственно пациента, мы выпустили почти 30 продуктов», — рассказал Мурашко.

По его словам, это «безусловный успех медицинской науки и промышленности России». Министр добавил, что ранее «с таким объёмом, с такой скоростью прохождения не сталкивались».

Ранее Минобороны России отобрало добровольцев для испытания вакцины от коронавируса.