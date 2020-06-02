Мурашко рассказал о выпущенных за два месяца тестах на коронавирус

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что за два месяца в России было выпущено почти 30 тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции.
Мурашко рассказал о выпущенных за два месяца тестах на коронавирус
  • АГН «Москва»

Как передаёт РИА Новости, об этом он сказал во время онлайн-конгресса.

«Мы буквально за два месяца выпустили, начиная от разработки тест-системы до постановки её на промышленное производство и обеспечение лабораторными анализами непосредственно пациента, мы выпустили почти 30 продуктов», — рассказал Мурашко.

По его словам, это «безусловный успех медицинской науки и промышленности России». Министр добавил, что ранее «с таким объёмом, с такой скоростью прохождения не сталкивались».

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