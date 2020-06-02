В оперштабе прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Томске

Замруководителя томского оперштаба, заместитель губернатора Иван Деев прокомментировал ситуацию с коронавирусом в одном из многоквартирных домов областной столицы.

Об этом сообщает vtomske.ru.

В бывшем общежитии заболели 26 человек. Заболевшие госпитализированы в медучреждения. Те, кто не имеет симптомов, размещены в обсерваторе. Там же проходят карантин граждане с отрицательными результатами тестов на COVID-19, контактировавшие с заболевшими.

«Распространение произошло по причине того, что в доме много мест общего пользования, а также при проведении эпидрасследования было установлено, что все эти люди общались активно друг с другом. Несмотря на режим самоизоляции, они ходили друг к другу в гости», — заявил Деев.

По его словам, несколько человек работали вместе. Их предприятие работает, там продолжается расследование.

Ранее главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.