В оперштабе прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Томске
- РИА Новости
Об этом сообщает vtomske.ru.
В бывшем общежитии заболели 26 человек. Заболевшие госпитализированы в медучреждения. Те, кто не имеет симптомов, размещены в обсерваторе. Там же проходят карантин граждане с отрицательными результатами тестов на COVID-19, контактировавшие с заболевшими.
«Распространение произошло по причине того, что в доме много мест общего пользования, а также при проведении эпидрасследования было установлено, что все эти люди общались активно друг с другом. Несмотря на режим самоизоляции, они ходили друг к другу в гости», — заявил Деев.
По его словам, несколько человек работали вместе. Их предприятие работает, там продолжается расследование.
Ранее главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.