В Москве рассказали о возрасте новых больных коронавирусом

Короткая ссылка
Московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом рассказал о возрасте людей, у которых за сутки был выявлен COVID-19.
В Москве рассказали о возрасте новых больных коронавирусом

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб, более 80% новых выявленных заболевших в Москве младше 65 лет.

    «42,3% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,1% — от 46 до 65 лет, 11% — от 66 до 79 лет, ещё 6,4% — старше 80 лет. Также 7,2% среди заболевших — дети», — говорится в заявлении.

    Ранее сообщалось, что в России за сутки зафиксировали 8863 случая коронавируса.

    1 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия прошла острый этап подъёма ситуации с коронавирусом. 

    Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирусную инфекцию.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
    Ранее на эту тему:
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    Сегодня в СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить