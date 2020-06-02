В Москве рассказали о возрасте новых больных коронавирусом

Московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом рассказал о возрасте людей, у которых за сутки был выявлен COVID-19.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб, более 80% новых выявленных заболевших в Москве младше 65 лет.

«42,3% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,1% — от 46 до 65 лет, 11% — от 66 до 79 лет, ещё 6,4% — старше 80 лет. Также 7,2% среди заболевших — дети», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в России за сутки зафиксировали 8863 случая коронавируса.

1 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия прошла острый этап подъёма ситуации с коронавирусом.

Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирусную инфекцию.