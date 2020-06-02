В Совфеде оценили идею помощи с алиментами потерявшим работу

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова прокомментировала в беседе с RT предложение Национального родительского комитета компенсировать алименты, которые не были выплачены детям из-за потери работы одним из родителей в период самоизоляции.

По словам Бибиковой, тема поддержки семей, где детей воспитывает один из родителей, очень сложная и требующая рассмотрения.

Парламентарий отметила, что в условиях пандемии были приняты меры беспрецедентной поддержки семей с детьми.

«Что касается поддержки тех семей, которые платят алименты и уволены, мне кажется, нужно рассматривать (их. — RT) в общем контексте тех семей, которые воспитывают ребёнка, и там, где не выплачивают алименты по любым причинам. Независимо от того, уволен в период пандемии или, возможно, скрывается от алиментов. То есть здесь, наверное, должен быть единый подход. Это моё мнение. Это нужно прорабатывать», — заключила Бибикова.

Ранее в Национальном родительском комитете (НРК) предложили компенсировать алименты, которые не были выплачены детям из-за потери работы одним из родителей в период самоизоляции.

Соответствующее предложение было направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина и в Госдуму.

Подробнее — в материале RT.