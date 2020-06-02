Ещё 6030 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
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«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 6030 человек. Всего число людей, выздоровевших после инфекции, увеличилось до 88 269», — цитирует её ТАСС.
Накануне сообщалось, что за сутки в Москве после лечения COVID-19 выписаны 2060 человек.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число обследований на коронавирус в России растёт, а число случаев заболевания снижается.
По её словам, это свидетельствует о снижении эпидемиологического процесса.