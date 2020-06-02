Ещё 6030 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Ещё 6030 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 88 269, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 6030 человек. Всего число людей, выздоровевших после инфекции, увеличилось до 88 269», — цитирует её ТАСС.

Накануне сообщалось, что за сутки в Москве после лечения COVID-19 выписаны 2060 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число обследований на коронавирус в России растёт, а число случаев заболевания снижается.

По её словам, это свидетельствует о снижении эпидемиологического процесса.