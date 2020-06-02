За сутки в России выписали после коронавируса 11 108 человек
- АГН «Москва»
«За последние сутки выписаны 11 108 человек... За весь период выписаны 186 985», — говорится в заявлении оперштаба.
Днём ранее после коронавируса были выписаны 3994 человека.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что на пике заболеваемости коронавирусом в больницах столицы находились около 20 тыс. пациентов.
Главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.