Беглов поручил продумать систему дистанционной подачи заявок на гранты
- РИА Новости
«Система единого окна значительно упростит процедуры и повысит их прозрачность, а также упростит подачу», — цитируют «Невские новости» Беглова.
По его словам, в городе будут снижаться административные барьеры для некоммерческих организаций.
Ранее стало известно, что власти Санкт-Петербурга с 1 июня приступят к поэтапному снятию ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.
Также «Известия» сообщали, что, по словам главы Московской области Андрея Воробьёва, на следующем этапе снятия ограничений в Подмосковье может быть возобновлена работа торговых центров.