Беглов поручил продумать систему дистанционной подачи заявок на гранты

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил комитету по молодёжной политике продумать систему дистанционной подачи заявок на гранты.
Беглов поручил продумать систему дистанционной подачи заявок на гранты
  • РИА Новости

«Система единого окна значительно упростит процедуры и повысит их прозрачность, а также упростит подачу», — цитируют «Невские новости» Беглова.

По его словам, в городе будут снижаться административные барьеры для некоммерческих организаций.

Ранее стало известно, что власти Санкт-Петербурга с 1 июня приступят к поэтапному снятию ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.

Также «Известия» сообщали, что, по словам главы Московской области Андрея Воробьёва, на следующем этапе снятия ограничений в Подмосковье может быть возобновлена работа торговых центров.

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