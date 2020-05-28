В Петербурге с 1 июня начнут смягчать режим ограничений
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- РИА Новости
«В рамках предложений совета на первом этапе, с 1 июня по 14 июня, режим принятых ранее ограничений будет смягчён», — говорится в сообщении.
В частности, обязательное соблюдение самоизоляции для граждан старше 65 лет будет носить рекомендательный характер. Это же касается использования масок и перчаток на улицах.
Кроме того, гражданам разрешат посещать кладбища при условии использования средств индивидуальной защиты.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился продлить режим повышенной готовности до 31 мая.