В Петербурге с 1 июня начнут смягчать режим ограничений

Власти Санкт-Петербурга с 1 июня приступят к поэтапному снятию ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«В рамках предложений совета на первом этапе, с 1 июня по 14 июня, режим принятых ранее ограничений будет смягчён», — говорится в сообщении.

В частности, обязательное соблюдение самоизоляции для граждан старше 65 лет будет носить рекомендательный характер. Это же касается использования масок и перчаток на улицах.

Кроме того, гражданам разрешат посещать кладбища при условии использования средств индивидуальной защиты.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился продлить режим повышенной готовности до 31 мая.