Воробьёв прокомментировал ситуацию с торговыми центрами в Подмосковье

На следующем этапе снятия ограничений в Подмосковье может быть возобновлена работа торговых центров, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

«Воробьёв также добавил, что следующими могут открыться торговые центры», — цитирует газета «Известия» сайт правительства региона.

Как сообщает телеканал «360», Воробьёв дал указание главам всех округов внимательно следить за соблюдением санитарных требований. Глава региона допустил, что, если ситуация с коронавирусом продолжит складываться позитивно, в области откроют торговые центры.

«Очень надеемся на этой неделе в конце увидеть дальнейшую положительную динамику, чтобы открыть то, что сегодня ещё закрыто, в частности торговые центры», — сказал он.

Кроме того, по словам губернатора, в регионе начали готовить больницы, поликлиники к штатной работе.

Ранее в библиотеках Московской области возобновили выдачу книг.