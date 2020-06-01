В библиотеках Подмосковья возобновили выдачу книг

С понедельника, 1 июня, в библиотеках Московской области возобновили выдачу книг.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра культуры региона Елену Харламову.

«За период самоизоляции мы наблюдали небывалый интерес жителей к чтению: так, за два месяца количество обращений к ресурсам Губернской библиотеки выросло в пять раз», — сказала она.

Для того чтобы взять книгу, нужна предварительная запись по телефону или на сайте библиотеки.

Также стало известно, что в Москве стартовала общегородская акция летнего чтения для детей и подростков. Участники должны прочитать не менее трёх книг и написать отзывы о каждой, передаёт НСН.

Как заявила заммэра Наталья Сергунина, акция пройдёт в онлайн-формате. Тема — «Любимые писатели планеты».

«Регистрация участников начинается сегодня, а итоги подведём 20 сентября», — цитирует Сергунину портал мэра и правительства.

Ранее сообщалось, что в Москве возобновил работу прокат велосипедов и самокатов.