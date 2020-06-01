В библиотеках Подмосковья возобновили выдачу книг
- © Сергей Ведяшкин
- АГН «Москва»
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра культуры региона Елену Харламову.
«За период самоизоляции мы наблюдали небывалый интерес жителей к чтению: так, за два месяца количество обращений к ресурсам Губернской библиотеки выросло в пять раз», — сказала она.
Для того чтобы взять книгу, нужна предварительная запись по телефону или на сайте библиотеки.
Также стало известно, что в Москве стартовала общегородская акция летнего чтения для детей и подростков. Участники должны прочитать не менее трёх книг и написать отзывы о каждой, передаёт НСН.
Как заявила заммэра Наталья Сергунина, акция пройдёт в онлайн-формате. Тема — «Любимые писатели планеты».
«Регистрация участников начинается сегодня, а итоги подведём 20 сентября», — цитирует Сергунину портал мэра и правительства.
Ранее сообщалось, что в Москве возобновил работу прокат велосипедов и самокатов.