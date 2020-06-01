В Москве возобновил работу прокат велосипедов и самокатов

В понедельник, 1 июня, в Москве открылись городские прокаты велосипедов и самокатов. Они возобновили работу в полном объёме.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«С 1 июня велопрокат и прокат самокатов заработают для всех. Для курьеров и волонтёров велопрокат по-прежнему будет бесплатным, а для остальных пользователей тарифы останутся такими же, как и в прошлом году», — заявил заммэра, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В нынешнем сезоне доступно около 6 тыс. велосипедов на 629 станциях и более 2,6 тыс. электрических самокатов.

Необходимо надевать перчатки или после поездки обрабатывать антисептиком руль, ручки тормоза и другие части велосипеда. Операторы проката также будут регулярно дезинфицировать велосипеды, передаёт портал мэра и правительства.

Для поездки нужен цифровой пропуск.

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