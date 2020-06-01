Онищенко прокомментировал решение снять ограничения заполняемости в самолётах

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал решение снять ограничения заполняемости в самолётах.
Онищенко прокомментировал решение снять ограничения заполняемости в самолётах
  • РИА Новости

«То, что отменили это ограничение — правильно. Я считаю, что давно пора было это сделать», — сказал он в беседе с Newinform.

Как отметил Онищенко, мало требовать с авиакомпаний — нужно работать ещё и с гражданами, которые должны понимать, что здоровье нации по большей части зависит от них самих.

«Поэтому насчёт самолётов сделали правильно, но каждому из нас кроме того, чтобы купить билет, нужно самому хорошо подумать о том, насколько, во-первых, вообще нужно лететь именно сейчас», — добавил депутат.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о требованиях к социальной дистанции в самолётах.

«Утро.ру» сообщало, что за последние сутки коронавирус в России обнаружен у 9035 человек.

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