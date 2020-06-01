Более 200 участков остаются подтопленными в Подмосковье

В Московской области из-за прошедших в выходные сильных дождей остаются подтопленными 202 приусадебных участка, а также 25 дачных домов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«По состоянию на 13:00 01.06.2020 в девяти муниципальных образованиях... остаются подтопленными 202 приусадебных участка, 25 дачных домов, один участок дороги, один мост, размыт один участок дороги», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС за прошедшие сутки откачали воду с 83 приусадебных участков. Уточняется, что спасатели откачали более 6 тыс. куб. м воды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с подтоплениями в ряде муниципалитетов на фоне сильных ливней.