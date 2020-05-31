Воробьёв оценил ситуацию с подтоплениями из-за дождей в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с подтоплениями в ряде муниципалитетов на фоне сильных ливней.

«Осадки очень сильные, дождь идёт с четверга-пятницы (28—29 мая. — RT), уже выпало почти полторы месячных нормы, и прогноз обещает дожди всю следующую неделю. Отсюда подтопления, вода на дачных и садовых участках, в частном секторе», — цитирует его пресс-служба администрации.

Воробьёв отметил, что «самая острая ситуация» наблюдается в Нахабине, Дедовске, Наро-Фоминске и в ряде населённых пунктов городского округа Красногорск.

По его словам, службы ЖКХ и МЧС совместными усилиями ликвидируют последствия сильных дождей.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя и грозы до вечера 31 мая.