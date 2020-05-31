Воробьёв оценил ситуацию с подтоплениями из-за дождей в Подмосковье
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«Осадки очень сильные, дождь идёт с четверга-пятницы (28—29 мая. — RT), уже выпало почти полторы месячных нормы, и прогноз обещает дожди всю следующую неделю. Отсюда подтопления, вода на дачных и садовых участках, в частном секторе», — цитирует его пресс-служба администрации.
Воробьёв отметил, что «самая острая ситуация» наблюдается в Нахабине, Дедовске, Наро-Фоминске и в ряде населённых пунктов городского округа Красногорск.
По его словам, службы ЖКХ и МЧС совместными усилиями ликвидируют последствия сильных дождей.
Ранее в Москве и Подмосковье объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя и грозы до вечера 31 мая.