В МЧС оценили ситуацию с подтоплениями в Подмосковье

Свыше 120 приусадебных участков и 25 дачных домов подтоплены на территории шести муниципальных образований Московской области.

«По состоянию на 20:00 в шести муниципальных образованиях Красногорска, Истры, Клина, Сергиева Посада, Наро-Фоминска и Можайска остаются подтопленными 121 приусадебный участок, 25 дачных домов, один участок дороги», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.

Отмечается, что населению оказывается адресная помощь, при необходимости проводится эвакуация.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с подтоплениями в ряде муниципалитетов на фоне сильных ливней.