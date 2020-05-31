В МЧС оценили ситуацию с подтоплениями в Подмосковье

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Свыше 120 приусадебных участков и 25 дачных домов подтоплены на территории шести муниципальных образований Московской области.
В МЧС оценили ситуацию с подтоплениями в Подмосковье
  • © Администрация городского округа Красногорск Московской области

«По состоянию на 20:00 в шести муниципальных образованиях Красногорска, Истры, Клина, Сергиева Посада, Наро-Фоминска и Можайска остаются подтопленными 121 приусадебный участок, 25 дачных домов, один участок дороги», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.

Отмечается, что населению оказывается адресная помощь, при необходимости проводится эвакуация.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с подтоплениями в ряде муниципалитетов на фоне сильных ливней.

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