В Госдуме предложили разрешить покупать жильё за счёт маткапитала не только через банки

В Госдуме предложили внести изменения в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Об этом сообщает газета «Известия».

Авторы инициативы — депутаты фракции ЛДПР Виталий Пашин, Андрей Андрейченко и Василина Кулиева. Они предлагают предоставить гражданам право на заключение договора с любой организацией, являющейся законным участником рынка ипотечного потребительского кредитования.

«В марте прошлого года в силу вступил закон, который запретил организациям, не подконтрольным Банку России, работать с материнским капиталом. Это было сделано для того, чтобы предотвратить мошеннические действия с этими средствами. Это очень правильно. Но там не всё было учтено», — заявил Пашин.

По его словам, из закона выпали организации, уполномоченные работать с маткапиталом на законных основаниях.

Из заключения правительства России следует, что предложенные изменения позволят исправить ситуацию.

«Предлагаемые изменения позволят лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, направлять средства материнского капитала на погашение своих обязательств по заключённым с указанными участниками рынка ипотечного потребительского кредитования договорам кредита», — отмечается в документе.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о реализации программы по снижению ставок ипотечного кредитования для семей с детьми до 3%.