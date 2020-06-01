Минздрав проследит за восстановлением плановой работы медучреждений

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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву взять под особый контроль восстановление плановой работы медицинских учреждений.
Минздрав проследит за восстановлением плановой работы медучреждений
  • globallookpress.com

Об этом он сказал на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«Прошу Министерство здравоохранения взять под особый контроль восстановление плановой работы медицинских организаций, включая федеральные, в том числе тех, которые были перепрофилированы для борьбы с коронавирусом», — заявил Мишустин.

При этом он призвал быть готовыми к любому развитию событий.

Ранее президент России Владимир Путин поручил премьер-министру до 10 июня подготовить предложения по развитию и укреплению санитарно-эпидемиологической службы.

Кроме этого, Минздраву было поручено обеспечить возобновление плановой работы федеральных и региональных медорганизаций по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению.

Заведующая многопрофильным отделением ГКБ имени Демихова Елена Алгиян рассказала в беседе с НСН о работе по борьбе с COVID-19. 

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